La definizione e la soluzione di: Consente alti salti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASTA

Significato/Curiosità : Consente alti salti

Macropodidae maggiore dimensione degli arti posteriori, usati nella tipica andatura a salti, rispetto a quelli anteriori. L'unica eccezione è costituita dai canguri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con consente; alti; salti; consente di effettuare trasporti su strada; L operativo consente l uso del computer; Il telefonino che consente di navigare in Internet; Lo dice chi acconsente ; Alberi alti ssimi dalle foglie ovali; Lo è l aria in grandi alti tudini; Un sinonimo di alti ccio; Borgo aquilano a circa 1000 metri d alti tudine; I salti nel testo; Permette di spiccare i salti più alti; Gli assalti ... del gelo; salti dall'alto in basso;