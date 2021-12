La definizione e la soluzione di: Un cibo per Ruminanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ERBA

Significato/Curiosità : Un cibo per Ruminanti

Bezoario Indica un corpo estraneo, qualche volta commisto a cibo, presente nelle vie digerenti di alcuni Ruminanti ma anche dell'uomo. Il significato del termine è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con cibo; ruminanti; Il cibo indispensabile a Braccio di Ferro; Dare il cibo ai bambini piccoli; Piccola quantità di cibo per sentirne il sapore; Astensione dal cibo ; Uno stomaco dei ruminanti ; Lavorano tra ruminanti | Venerdì 26 novembre 2021; ruminanti di montagna; Miti e robusti ruminanti ; Cerca nelle Definizioni