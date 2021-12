La definizione e la soluzione di: Lo è chi spera nell impossibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ILLUSO

Significato/Curiosità : Lo e chi spera nell impossibile

Bettino Craxi (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) accentuato dai sospetti emersi con lo scandalo Gladio. Craxi confida apertamente in un logoramento democristiano e spera nella possibilità di portare il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con spera; nell; impossibile; Fa spera re il pokerista; Lo sono le spera nze; Può essere fortuito o dispera to; spera sempre di avere un vasto uditorio; Nicolas nell a pellicola “The Family Man”; Si ripetono nell ammicco; Vino rosato prodotto nell a zona del lago di Garda; Verso nell ovile; E' impossibile raccapezzarvisi; impossibile da trovare: come un ago in un __; Ritiene impossibile dimostrare l'esistenza di Dio; Seguaci di un'idea impossibile da realizzare; Cerca nelle Definizioni