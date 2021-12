La definizione e la soluzione di: Chi lo pratica ha... l acqua alla gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NUOTO

Significato/Curiosità : Chi lo pratica ha... l acqua alla gola

acqua ad acqua Modi di dire acqua in bocca Perdersi in un bicchier d'acqua Fare un buco nell'acqua acqua alle funi Pane e acqua Aver l'acqua alla gola Pesce ...

