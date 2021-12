La definizione e la soluzione di: Chi ne è intollerante non può bere il bianco alimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LATTOSIO

Significato/Curiosità : Chi ne e intollerante non puo bere il bianco alimento

Altre definizioni con intollerante; bere; bianco; alimento; intollerante al glutine; Chiuso nel proprio gruppo, intollerante ; Un posto per bere ; Come la gola di chi ha bisogno di bere ; Bisognosa di bere ; __ , come bere un bicchiere d acqua; Città vicina al Monte bianco ; Tifa per un undici bianco azzurro; Vino bianco siciliano; Si ottiene mescolando nero e bianco ; L alimento della balena; Come un alimento che ha perso la freschezza; Lo è un alimento troppo datato; Quello di lumache è un alimento simile alle perle; Cerca nelle Definizioni