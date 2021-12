La definizione e la soluzione di: Che tende a realizzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FATTIVO

Significato/Curiosità : Che tende a realizzare

Entelechia di una realtà che ha iscritta in se stessa la meta finale verso cui tende ad evolversi. È infatti composto dai vocaboli en + telos, che in greco significano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Si estende tra l Ecuador e il Cile; Che tende al color rubino; Si stende sulla massicciata stradale; Una ginnastica che distende i muscoli; Tendenza a realizzare l unione delle diverse confessioni cristiane in base ai loro punti comuni; La tecnica di realizzare oggetti in scala ridotta; Il piano con tappe per realizzare il progetto; Seguaci di un'idea impossibile da realizzare