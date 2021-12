La definizione e la soluzione di: Caratterizza le notizie dell ultima ora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATTUALITÀ

Significato/Curiosità : Caratterizza le notizie dell ultima ora

TG4 in onda una replica dell'edizione, talvolta aggiornata con le ultime notizie. TG4 Ultim'ora, attualmente, va in onda anche al termine dell'edizione delle ...

Altre definizioni con caratterizza; notizie; dell; ultima; caratterizza no Alberobello; caratterizza l auto 4x4; caratterizza no le oasi; Qualità che caratterizza gli adesivi; Vi si attingono notizie ; TG_24, canale di notizie ; Mettere in giro notizie ; La sezione del giornale che riporta le notizie ; Antica Popolazione dell a Mesopotamia; L impasto... dell o sbalordito; Il di dell a miss; È un componente dell acqua; L ultima classe delle elementari; La Natalia che ha condotto La sai l ultima ?; L ultima ispirò molti grandi artisti; L ultima opera di Wagner; Cerca nelle Definizioni