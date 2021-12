La definizione e la soluzione di: La capitale svizzera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BERNA

Significato/Curiosità : La capitale svizzera

capitale (città) dalla capitale svizzera solo con la città di Bonn, che lo ha acquisito il 26 aprile 1994; ma in questo caso non siamo di fronte a una capitale de facto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

