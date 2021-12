La definizione e la soluzione di: Canto liturgico o patriottico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : INNO

Significato/Curiosità : Canto liturgico o patriottico

Inno genere abbinata alla musica, di forma strofica e di argomento elevato: patriottico, mitologico, religioso. Le raccolte di inni vengono dette innari e sono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con canto; liturgico; patriottico; Un canto prima del gloria; Pubblico incanto ; Le vendite all incanto ; Un antico canto re errante; Congedo liturgico ; Un ramo di pianta... liturgico ; Canto liturgico che precede un salmo; Un commiato liturgico ; Canto patriottico ; Cerca nelle Definizioni