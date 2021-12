La definizione e la soluzione di: Cade minuto e freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NEVISCHIO

Significato/Curiosità : Cade minuto e freddo

Orologio dell'apocalisse (categoria Guerra fredda) Al momento della sua creazione, durante la guerra fredda, l'orologio fu impostato a sette minuti dalla mezzanotte; da allora, le lancette sono state ...

Altre definizioni con cade; minuto; freddo; Permettono di far cade re le bombe dagli aerei; Quello accade mico è un organo collegiale dell università; cade sempre due giorni dopo la Pasqua; Vi cade la marmotta; Se ne puo osservare un minuto ; I secondi che passano in un minuto ; minuto corto; Mezzo minuto : né più né meno; Regola il freddo del frigo; Gran freddo ; Isola dal clima freddo ; Irrigidirsi per il freddo ; Cerca nelle Definizioni