La definizione e la soluzione di: Assalto di cavalleria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARICA

Significato/Curiosità : Assalto di cavalleria

Arma di cavalleria obbligatorio di due anni. Le origini della cavalleria italiana risalgono al 1569, con l'istituzione della cavalleria feudale su "Squadrone di Piemonte" e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con assalto; cavalleria; Si abbandonava per andare all assalto ; La sede romana di un noto assalto risorgimentale; C'è quella scelta, speciale o d'assalto ; Squadra militare d'assalto per operazioni speciali; Musicò la cavalleria rusticana; Erano soldati di cavalleria ; La cittadina presso Torino che ospitava una scuola di cavalleria ; Il protagonista della novella cavalleria Rusticana; Cerca nelle Definizioni