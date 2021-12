La definizione e la soluzione di: C è anche l arcaica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ERA

Significato/Curiosità : C e anche l arcaica

Scultura greca arcaica La scultura greca arcaica si sviluppò nel mondo ellenico tra il VI secolo a.C. e il 480 a.C., anno in cui venne distrutta l'Acropoli di Atene dai Persiani ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con anche; arcaica; Nella storia ce n è anche una volgare; E piccola anche se è adulta; Il porto inglese con le bianche scogliere; Ornano la bianche ria più fine; C'è anche l'arcaica ; Cè anche l'arcaica ; Cerca nelle Definizioni