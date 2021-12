La definizione e la soluzione di: Victor per gli amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : VIC

Significato/Curiosità : Victor per gli amici

Terremoto (film) l'intera città viene travolta da una violentissima scossa che fa tremare gli edifici, crollare le case e disintegrare le strade. 1975 - Premio Oscar Miglior ...

Altre definizioni con victor; amici; Un libro di victor Hugo: Notre-Dame __; Il territorio della Cina con victor ia e Kowloon; La victor ia che ha condotto Quelli che il calcio; Opera di Verdi ricavata da un dramma di victor Hugo; Per gli amici può essere Pino; Un luogo ricreativo in cui incontrarsi tra amici ; Concludono le maniche lunghe di camici e e maglie; La... camici a di Cicerone; Cerca nelle Definizioni