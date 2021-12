La definizione e la soluzione di: Le vacanze estive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FERIE

Significato/Curiosità : Le vacanze estive

Dove vai in vacanza? poco prima di venire a conoscenza del gesto magnanimo di Margherita. Le vacanze estive di Remo e Augusta Proietti, veraci popolani romani, vengono per la ...

