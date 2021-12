La definizione e la soluzione di: Uscire da uno stato di torpore, tornare alla realtà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : RISCUOTERSI

Significato/Curiosità : Uscire da uno stato di torpore, tornare alla realta

Inferno - Canto primo (categoria Collegamento interprogetto a una categoria di Wikimedia Commons presente ma assente su Wikidata) lieto fine. Dante non ricorda bene come ha fatto a smarrirsi, a causa di un torpore dei sensi che gli fece perdere la verace via (anche qui è chiaro il ...

Altre definizioni con uscire; stato; torpore; tornare; alla; realtà; Non riuscire più a trattenersi, esplodere; Aiuta a riuscire ; Aiutò Teseo a uscire dal Labirinto; Riuscire a intendersi; Grande stato asiatico; La capirale dello stato brasiliano di Pani; Lo stato Usa con Davenport; Capitale di uno stato dell Africa settentrionale; Riprendersi da un torpore muovendosi; Pesante torpore ; Permette di tornare sulle posizioni perdute; Superare una malattia per tornare in salute; tornare ... con la mente; Ritornare in quota | Giovedì 25 novembre 2021; Quelli del vino vanno alla testa; La crespella di mais farcita alla messicana; Gli indici dei nomi alla fine dei libri; In mezzo alla spedizione; La presenza nella realtà ; Tendenza psicologica alla fuga dalla realtà ; Il trasformarsi in realtà di un desiderio; Si dice di un racconto che rispecchia la realtà ; Cerca nelle Definizioni