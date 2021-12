La definizione e la soluzione di: Uno stile ricco e fastoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROCOCÒ

Significato/Curiosità : Uno stile ricco e fastoso

Rococò (reindirizzamento da stile rococò) esemplare ne è il fastoso Hôtel de Soubise di Parigi. Il 1750 rappresentò il periodo di maggior vitalità e sviluppo del Rococò in Francia. Lo stile si sviluppò ...

