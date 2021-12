La definizione e la soluzione di: Uno Stato europeo con tante isole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DANIMARCA

Significato/Curiosità : Uno Stato europeo con tante isole

Europa (reindirizzamento da Continente europeo) territorio europeo a ovest dei monti Urali e del fiume Ural. ^ Inclusa la Transnistria, Stato a riconoscimento limitato. ^ Escluse le isole Svalbard e ...

Altre definizioni con stato; europeo; tante; isole; Lo stato delle Canarie; Uscire da uno stato di torpore, tornare alla realtà; Grande stato asiatico; La capirale dello stato brasiliano di Pani; Musica di artisti nomadi dell est europeo ; Nativi dello stato europeo con capitale Vienna; Stato insulare nordeuropeo con capitale Dublino; Comitato Aziendale europeo ; Johnny __, cantante folk e blues; Samuele __, cantante ; Gianluca __, cantante ; Un piatto poco allettante ; Le isole Eolie; Le isole con Lanzarote; In Vietnam, la sua baia è ricca di isole calcaree; isole spagnole con Tenerife; Cerca nelle Definizioni