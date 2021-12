La definizione e la soluzione di: Si uniscono in molecole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ATOMI

Significato/Curiosità : Si uniscono in molecole

Reazione di condensazione In chimica si indicano come reazioni di condensazione numerose reazioni fra molecole diverse o tra funzioni diverse di una stessa molecola, in cui le parti ...

Altre definizioni con uniscono; molecole; Quelli anonimi si riuniscono a scopo terapeutico; Si riuniscono a Strasburgo; Si riuniscono nelle logge; Si riuniscono segretamente nelle logge; Lo ione legato a molecole d'acqua; Forza di attrazione tra molecole di corpi diversi; molecole emesse dalle cellule infiammate; Si uniscono nelle molecole ;