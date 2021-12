La definizione e la soluzione di: Lo è una spesa più che rilevante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALASSO

Significato/Curiosità : Lo e una spesa piu che rilevante

Altre definizioni con spesa; rilevante; Tale è la linea sospesa ; Assegnare del denaro per una spesa ; In quella del supermercato si paga la spesa ; Le borse per far la spesa ; Di poca importanza, irrilevante ; Ragguardevole, rilevante ; Evento di rilevante danno fisico per una persona; rilevante in quantità e valore; Cerca nelle Definizioni