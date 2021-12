La definizione e la soluzione di: Una nativa di Damasco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIRIANA

Nicola di Damasco Nicola di Damasco (in greco antico: ?????a?? ?aµas?????, Nikólaos Damaskenós; Damasco, 64 a.C. – Roma ?, dopo il 14 a.C.) è stato uno storico e filosofo ...

