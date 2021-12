La definizione e la soluzione di: Una matita per labbra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ROSSETTO

Significato/Curiosità : Una matita per labbra

matita per le labbra La matita per le labbra, spesso chiamata anche con il suo nome inglese lip liner è un cosmetico, che serve a far apparire le labbra più definite. La matita ...

Altre definizioni con matita; labbra; Minerale all interno della matita ; Un tipo di matita ; Si tirano con la matita ; Ciò che scrive nella matita ; Si usa per truccare le labbra ; Il burro che si mette sulle labbra ; Scambiarsi effusioni affettuose... con le labbra ; Sfiorati dalle labbra ... della fortuna; Cerca nelle Definizioni