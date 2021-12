La definizione e la soluzione di: Una massa estesa ineguale che copre il cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : NUVOLAGLIA

Significato/Curiosità : Una massa estesa ineguale che copre il cielo

Altre definizioni con massa; estesa; ineguale; copre; cielo; Sterminio, massa cro; Spesso vi indugia un massa ggio alla testa; Il massa ri noto pasticciere; Così è il circo... dell informazione di massa ; Struttura in legno estesa sul lago; Abitano la seconda provincia emiliana più estesa ; estesa proprietà terriera, grande fondo agricolo; estesa pianura sarda; La ricopre il dirigente; copre i capelli grigi... un bicchiere di birra; copre fatti remoti; Scopre la Luna in una novella di Pirandello; Una pietra caduta dal cielo ; Guizza nel cielo nuvoloso; Non stanno né in cielo né in terra; Terso come un cielo senza nubi; Cerca nelle Definizioni