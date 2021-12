La definizione e la soluzione di: Una fortuna che si trasmette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EREDITÀ

Significato/Curiosità : Una fortuna che si trasmette

Pervyj kanal posti a 13° Est, nonché al canale 577 di Sky Italia. Dal 1º giugno 2011 trasmette nel formato panoramico 16:9. Cosa? Dove? Quando? (in russo: ???? ???? ...

Altre definizioni con fortuna; trasmette; Sfortuna che perseguita; Ci si andava per far fortuna ; Improvviso rovescio di fortuna ; Sfortuna prolungata; La spaziale trasmette dati scientifici; Canale TV in chiaro che trasmette cartoni animati; trasmette su reti e canali; trasmette il Tg1; Cerca nelle Definizioni