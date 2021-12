La definizione e la soluzione di: Una dote che può procurare più nemici che amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SINCERITÀ

Significato/Curiosità : Una dote che puo procurare piu nemici che amici

Donne nell'antica Grecia (sezione dote, divorzio, matrimonio e adulterio) inoltre donata anche una dote". Si tratta qui della descrizione di una pratica assai originale: solitamente è difatti il giovane uomo che dovrebbe consegnare ...

