La definizione e la soluzione di: Una calza fino al ginocchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : GAMBALETTO

Significato/Curiosità : Una calza fino al ginocchio

Calze (reindirizzamento da calza) Disambiguazione – "calza" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi calza (disambigua). Le calze sono degli indumenti di biancheria intima ...

Con la tibia forma l articolazione del ginocchio ; Nella nuca e nel ginocchio ; Lo è il ginocchio della donna seduta di Schiele; Una cartilagine del ginocchio ;