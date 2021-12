La definizione e la soluzione di: Tollerabile dall organismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : BIOCOMPATIBILE

Significato/Curiosità : Tollerabile dall organismo

Margarina trans un Tolerable Upper Intake Level (UL), cioè una quantità Tollerabile per l'organismo senza subire danni a breve o a lungo termine, pari a zero. La ...

Una presa in giro che non è tollerabile ; Intollerabile insulto; Offesa intollerabile ; Lo è il dolore intollerabile ; Spossata dall a fatica; Un ordigno lanciato dall aereo verso bersagli al suolo; Fuoriesce dall alveolo; Una fibra derivata dall a cellulosa; Nutre un organismo ; Reazione di un organismo a certe sostanze; Sostanze velenose per l organismo ; L'organismo che rappresenta i club europei di calcio;