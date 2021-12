La definizione e la soluzione di: Lo tiene vicino chi fuma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : POSACENERE

Significato/Curiosità : Lo tiene vicino chi fuma

Puzzle di Einstein casa beve una bevanda diversa, fuma una marca di sigarette diversa, tiene un animaletto diverso. Chi beve acqua? Chi possiede la zebra ? Ci sono cinque ...

