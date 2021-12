La definizione e la soluzione di: Tiene conto delle sillabe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : POETA

Significato/Curiosità : Tiene conto delle sillabe

Lingua cantonese lavoro più approfondito Tiene conto anche di tutto il sistema vocalico come nucleo di sillaba e in isolamento. Tiene anche conto delle eccezioni estremamente ...

Altre definizioni con tiene; conto; delle; sillabe; Lo detiene il recordman; Contiene un informazione in grado di modificare l ampiezza di un onda portante; Si ottiene , nei frantoi, dalla raffinazione di prodotto a elevato grado di acidità; Si ottiene mescolando nero e bianco; Resoconto al superiore; Lo è il consiglio non legato al proprio tornaconto ; Un racconto particolareggiato; Incassa per conto degli autori; Un isola delle Sporadi; Che non risente delle temperature; Una delle stagioni; Il gas delle paludi; Piede latino con due sillabe brevi e una lunga; Tonico... tipo certe sillabe ; La pronuncia distinta delle sillabe di una parola; Pronunciare una parola spiccandone le sillabe ; Cerca nelle Definizioni