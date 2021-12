La definizione e la soluzione di: La tessera che tiene vicini i clienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : FIDELITY CARD

Significato/Curiosità : La tessera che tiene vicini i clienti

Altre definizioni con tessera; tiene; vicini; clienti; Una tessera per i campi di neve; Una tessera per pagare al casello autostradale; tessera che permette l accesso; tessera che permette l accesso; Lo tiene vicino chi fuma; Contiene le frecce; tiene conto delle sillabe; Lo detiene il recordman; Sono i più vicini ai Siciliani; Ha le sponde vicini ssime; Sono nostri vicini di casa; Sono vicini dei serbi; Non ha clienti vegetariani; Misura i propri clienti ; Dà testate a tutti i suoi clienti ; Serve litri ai suoi clienti ; Cerca nelle Definizioni