La definizione e la soluzione di: Li sviluppa la ginnastica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MUSCOLI

Significato/Curiosità : Li sviluppa la ginnastica

ginnastica artistica La ginnastica artistica è una delle quattro discipline olimpiche appartenenti alla macro-area della ginnastica e si divide nella sezione maschile e femminile ...

Altre definizioni con sviluppa; ginnastica; La camera buia per sviluppa re le foto; sviluppa ta verticalmente; Un metodo per sviluppa re le potenze di a+b; Lo è chi ha sviluppa to anticorpi; Movimenti del busto fatti in ginnastica ; ginnastica che distende i muscoli; La ginnastica che si fa in piscina, pedalando; Tai __ ginnastica cinese;