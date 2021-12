La definizione e la soluzione di: Si supera alzando il piede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCALINO

Significato/Curiosità : Si supera alzando il piede

Altre definizioni con supera; alzando; piede; Devono essere supera ti in certi concorsi ippici; supera re una malattia per tornare in salute; La mangia... chi viene supera to; I metri supera ti soltanto da 14 cime sulla Terra; Si impone alzando una mano; Si ripete alzando i calici; Si grida sobbalzando ; Si cambia alzando la voce; La parte posteriore del piede ; Si rompe con il piede ai matrimoni ebraici; Osso del piede detto anche talo; Lo può ricevere il piede ; Cerca nelle Definizioni