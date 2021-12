La definizione e la soluzione di: Ha la sua festa il 19 marzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PAPÀ

Significato/Curiosità : Ha la sua festa il 19 marzo

19 marzo Il 19 marzo è il 78º giorno del calendario gregoriano (il 79º negli anni bisestili). Mancano 287 giorni alla fine dell'anno. 235 - Muore nei pressi dell'attuale ...

Altre definizioni con festa; marzo; La manifesta zione che si è tenuta a Milano dal maggio all ottobre del 2015; Una manifesta zione popolare; A Treviso, sul Cagnan Grando, c è la loro festa ; Sfila in manifesta zione; Il segno dei nati tra marzo e aprile; È in vigore da marzo a ottobre; Cesare fu ucciso in quelle di marzo | Venerdì 26 novembre 2021; Lo è “marzo 1821”; Cerca nelle Definizioni