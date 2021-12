La definizione e la soluzione di: Si stende per mangiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TOVAGLIA

Significato/Curiosità : Si stende per mangiare

Altre definizioni con stende; mangiare; Lo si stende sul passato; stende la sua cappa grigia su molte città avvelenando l atmosfera; Si stende sopra le lenzuola; Si stende sui pavimenti con la lucidatrice; mangiare a ufo, scroccare; Chi lo apre cerca qualcosa da mangiare ; mangiare ... in centro; Fa mangiare anche i sazi; Cerca nelle Definizioni