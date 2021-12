La definizione e la soluzione di: Le squadre dei Mondiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NAZIONALI

Significato/Curiosità : Le squadre dei Mondiali

Campionato mondiale di calcio 1982 campionato mondiale di calcio per squadre nazionali maggiori maschili, organizzato dalla FIFA ogni quattro anni. Fu il primo campionato mondiale in cui le squadre ...

Una delle squadre di calcio di Bucarest; In gergo sportivo un accordo tra due squadre ; Una delle squadre in cui ha giocato Beppe Signori; Specialità dell'atletica su pista e a squadre ; Ben due furono mondiali ; Il Kristian discesista vincitore di 13 mondiali ; Senna vinse tre titoli mondiali in quella Uno; L'Italia la sconfisse 4 a 3 ai mondiali del 1970;