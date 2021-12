La definizione e la soluzione di: La spedizione in Terra Santa di Pietro l Eremita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : CROCIATA DEI POVERI

Significato/Curiosità : La spedizione in Terra Santa di Pietro l Eremita

Pietro l'Eremita stai cercando l'omonimo santo, vedi San Pietro l'Eremita. Pietro d'Amiens, meglio noto come Pietro l'Eremita (Amiens, 1050 circa – Neufmoustier, 8 luglio ...

Altre definizioni con spedizione; terra; santa; pietro; eremita; Se è umanitaria, è una spedizione per salvare vite; Azienda di spedizione come Bartolini o UPS; Si avventurano con la spedizione ; Guidò la spedizione ateniese in Sicilia; Sono le gobbe della terra ; Grande isola mediterra nea appartenente alla Francia; terra pieno a forte pendenza; Vi presta servizio il personale di terra ; Le spedizioní effettuate in Terrasanta ; Vi nacque santa Caterina; La santa patrona di Barcellona; santa Chiara lo è dell Italia; Il capolavoro di Michelangelo in San pietro ; Era all italiana in un film di pietro Germi; pietro Testa dipinse il suo sacrificio; Il cognome di don pietro nella serie tv Gomorra; Lo sono carte come l'Appeso e l'eremita ; eremita , mistico; __ Senza Averi: guidò con Pietro l'eremita la Crociata dei poveri 1096; Religioso che si dà all'eremita ggio;