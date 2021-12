La definizione e la soluzione di: Ci sono quelli botanici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ORTI

Significato/Curiosità : Ci sono quelli botanici

Botanica botanica. Fra questi viaggiatori scienziati che poi diverranno anche parte attiva nella crescita e nella diffusione degli orti e dei parchi botanici, ...

Altre definizioni con sono; quelli; botanici; sono pari nel ring; Lo sono l Appia e l Aurelia; Lo sono i capelveneri; sono vicine in Fitzgerald; Lo sono quelli che arrossiscono facilmente; quelli per la pelle sono i più cari; L indimenticato Enzo di quelli che..; Piano posto tra quello terreno e quelli nobili; Molti sono botanici ; Per i botanici è la Beta vulgaris; Cerca nelle Definizioni