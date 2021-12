La definizione e la soluzione di: Sono oggetto di ricerche genealogiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AVI

Significato/Curiosità : Sono oggetto di ricerche genealogiche

Albero genealogico degli Hohenstaufen sua definitiva sistemazione rimane un urgente oggetto di ricerca. Federico; Federico di Büren ? Ildegarda di Egisheim. Adelaide (menzionata nel 1094); Ludovico ...

Ci sono quelli botanici; sono pari nel ring; Lo sono l Appia e l Aurelia; Lo sono i capelveneri; Un oggetto qualunque; Insieme di beni oggetto di vendita; Strumento per regolare le cavità di un oggetto ; Il treno oggetto di un attentato il 4 Agosto 1974; Conduce controverse ricerche atomiche; Si occupano di ricerche scientifiche e culturali; Apparecchio per ricerche subacquee; Aiutano i lettori a non perdersi nelle ricerche