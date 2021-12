La definizione e la soluzione di: Lo sono le cariche non assegnate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VACANTI

Significato/Curiosità : Lo sono le cariche non assegnate

Porto assegnato porto assegnato è di uso comune in italiano per designare una spedizione di merci, normalmente camionistica, con pagamento del trasporto a carico del destinatario ...

Altre definizioni con sono; cariche; assegnate; Tante sono le vite d un gatto; Così sono i grandi recipienti; sono vicine nelle sedie; Le gemelle sono fatte L una per l altra; Le cariche che non si esercitano; L'arma delle cariche a cavallo; I rifiuti delle discariche ; Pericoloso liquido che si forma nelle discariche ; Bande di frequenza assegnate alle stazioni emittenti; Le parti assegnate ;