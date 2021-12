La definizione e la soluzione di: Somigliano agli sparvieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ASTORI

Significato/Curiosità : Somigliano agli sparvieri

Accipiter chilensis (reindirizzamento da Sparviere del Cile) il che rende le bande caudali meno evidenti. Gli sparvieri del Cile si distinguono dagli sparvieri bicolori, dei quali venivano considerati fino a poco ...

Altre definizioni con somigliano; agli; sparvieri; Lo fanno due che si assomigliano ; Asomigliano alle rane; somigliano ai conigli; Assomigliano ai cervi; Ha le magli e, ma non è una catena; Un titolo fuori dagli schemi; Un ordigno lanciato dall aereo verso bersagli al suolo; Tagli ato o risoluto; Cerca nelle Definizioni