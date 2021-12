La definizione e la soluzione di: Servono per dipanare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARCOLAI

Significato/Curiosità : Servono per dipanare

Glossario di tessitura generalmente usato per ogni manufatto decorativo da appendere a parete. Arcolaio è uno strumento semplice che viene utilizzato per dipanare le matasse. Armatura ...

