La definizione e la soluzione di: al Serio: aeroporto vicino a Bergamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORIO

Significato/Curiosità : al Serio: aeroporto vicino a Bergamo

aeroporto di Bergamo-Orio al Serio L'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, ufficialmente aeroporto Internazionale Il Caravaggio e anche noto con il nome commerciale di Milan Bergamo Airport ...

