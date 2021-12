La definizione e la soluzione di: La scienza della razionale alimentazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DIETOLOGIA

Significato/Curiosità : La scienza della razionale alimentazione

Sociologia (reindirizzamento da Storia della sociologia) (interpretativismo). La sociologia è una scienza relativamente nuova rispetto ad altre scienze sociali, comprese economia, scienza della politica, scienze etnoantropologiche ...

La scienza che si occupa dei bachi da seta; Quella aliena è temuta in fantascienza ; In fantascienza , sono intergalattici quelli aperti; scienza che studia ciò che riguarda la vita; Il cuore della boxe; I servi della gleba spartani; __ in Vulture, Comune della Basilicata; Era una city car della Opel; Nato a Monaco di Baviera il 3 agosto 1975, il personaggio è un arbitro interazionale di calcio; La stazione spaziale interazionale in orbita; Santa __, film generazionale del 2001; Una nota catena interazionale di alberghi; Un tipo di alimentazione per l auto; Quelli essenziali... non servono nell'alimentazione ; È soggetta ad alimentazione forzata; E' soggetta ad alimentazione forzata;