Si scaricano sul telefonino

Soluzione 3 lettere : APP

Accumulatore nichel-cadmio radio e giocattoli. Le batterie NiCd, a una temperatura media di 25 °C, si scaricano autonomamente del 5% ogni mese. Pertanto frequentemente occorre ricaricarle ...

