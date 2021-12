La definizione e la soluzione di: Scaldare in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LD

Significato/Curiosità : Scaldare in mezzo

Bistecca alla fiorentina cottura, denominata "reverse searing"; consiste nello Scaldare il pezzo di carne (nel Bbq oppure in un forno convenzionale) fino ad una temperatura di circa ...

Altre definizioni con scaldare; mezzo; Attrezzi usati in pollicoltura per contenere e scaldare numerosi pulcini; Apparecchio per cuocere o scaldare ; scaldare ... in mezzo; Serve per scaldare l'acqua; Si vedono in mezzo al coro; È alto a mezzo giorno; Stanno in mezzo al coro; Nel... bel mezzo di luglio;