La definizione e la soluzione di: Santa: famosa moschea di Istanbul. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOFIA

Significato/Curiosità : Santa: famosa moschea di Istanbul

Istanbul di Galata ed è uno dei siti più visitati di Istanbul. Tra le altre importanti moschee, possiamo citare la moschea di Dolmabahçe (1855) e la moschea di ...

Altre definizioni con santa; famosa; moschea; istanbul; Quello degli USA con santa Fe; La spedizione in Terra santa di Pietro l Eremita; Le spedizioní effettuate in Terrasanta ; Vi nacque santa Caterina; Una famosa marca d abbigliamento sportivo; La grande costellazione con una famosa cintura; Lo è l anatroccolo della famosa fiaba danese; Città romagnola famosa per la movida estiva; All'ingresso della moschea ; Capitale europea con la moschea di Gazi Husrev-beg; E' un'autorità nella moschea ; Dirige le preghiere in moschea ; Lo stretto di istanbul ; Il mais... di istanbul ; Attorno al suo stretto si sviluppa istanbul ; Si spendono a istanbul ; Cerca nelle Definizioni