La definizione e la soluzione di: Sanno come riparare strumenti di precisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OROLOGIAI

Significato/Curiosità : Sanno come riparare strumenti di precisione

Personaggi de La Ruota del Tempo (categoria Liste di personaggi letterari) completamento della costruzione di Tar Valon (per la precisione visse dal 212 al 373 dopo la Frattura); essa viene considerata come l'archetipo delle Aes Sedai ...

Altre definizioni con sanno; come; riparare; strumenti; precisione; I bimbi che gattonano non lo sanno ancora fare; Dante lo definì il maestro di color che sanno ; sanno d’essere inseguiti; Quelli finti la sanno lunga; I re come Ramsete; Un uccello come l alzavola; Un mammifero come delfini e balene; La testa bovina usata anticamente come ornamento; Come lo studente che deve riparare ; Si alza per riparare il collo; riparare una falla; Serve a riparare dal sole; strumenti simili ai clarinetti; La famiglia degli strumenti musicali ad aria; Uno degli strumenti del barbiere; strumenti con lenti per guardare molto lontano; Regolo di precisione ; Eccessiva precisione ; precisione meticolosa; Fa un lavoro di precisione ; Cerca nelle Definizioni