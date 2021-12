La definizione e la soluzione di: Le rocce nei cartelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MASSI

Significato/Curiosità : Le rocce nei cartelli

Aokigahara nonostante la presenza di numerosi cartelli, in giapponese e in inglese, che invitano le persone a riconsiderare le proprie intenzioni. Aokigahara si estende ...

rocce clastiche prodotte da sedimenti sabbiosi; Fondale che non presenta rocce o scogli; Lento processo di alterazione chimica delle rocce ; Pietre e rocce affioranti dal mare; Viene segnalato da cartelli triangolari; Vidimati... come i cartelli ni di chi lavora; Nel calcio, il cartelli no che ammonisce; Il cartelli no che i bibliofili incollano sui loro volumi;