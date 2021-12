La definizione e la soluzione di: La rinuncia all ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DIMISSIONI

Significato/Curiosità : La rinuncia all ufficio

rinuncia all'ufficio di romano pontefice La rinuncia all'ufficio di romano pontefice o rinuncia al ministero petrino o rinuncia papale (in latino: renuntiatio pontificalis) è un istituto giuridico ...

rinuncia; ufficio; rinuncia re per altri; Proverbio che indica una serie di avvenimenti piacevoli ed irrinuncia bili; La sostiene chi rinuncia all'assistenza legale; Li ripete chi non vuol rinuncia re; ufficio di tipo amministrativo situato all estero; ufficio di Polizia; Un ufficio del Comune; Un ufficio