La definizione e la soluzione di: Lo si ricorda per una spada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DAMOCLE

Significato/Curiosità : Lo si ricorda per una spada

spada nella roccia significati, vedi La spada nella roccia (disambigua). In alcune opere del ciclo arturiano, la spada nella roccia è una spada magica conficcata in una roccia (o talvolta ...

Altre definizioni con ricorda; spada; ricorda una sconfitta italiana subita nel 1917; ricorda una “pentola”; Pettinatura che ricorda una calotta; Il santo ricorda to con Achilleo; È con la spada nei film con d Artagnan; La spada dei samurai; Si sedette sotto una spada appesa a un filo; In una corrida uccide il toro con la spada spa; Cerca nelle Definizioni