La definizione e la soluzione di: Rendono astuti gli atti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SU

Significato/Curiosità : Rendono astuti gli atti

Enrico IV, parte I Hal e i suoi compagni di scorribande Falstaff, Poins, Bardolfo e Peto, astuti e votati all'edonismo. All'inizio dello spettacolo, il re è arrabbiato con ...

Altre definizioni con rendono; astuti; atti; Si ricevono ma non si rendono ; rendono bianco... il baco; rendono interessante il concorso; Lo sono i bilanci che rendono ; Furbi, astuti ; Rendono astuti gli esteti; Cambiano esteti in astuti ; Cambiano gli esteti in astuti ; Lo combatti amo dal 2020; Si lavano con i piatti ; Né buono né catti vo; Si usa per impasti adatti a celiaci;